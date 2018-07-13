Доказательства жизни на Марсе случайно сожгли 40 лет назад

По словам специалистов из команды NASA, в пробах грунта, доставленном из Марса, ничего не удалось обнаружить именно из-за того, что были допущены ошибки в расчетах.

Американское агентство NASA уверяет, что в то время, когда космические аппараты Viking-1 и Viking-2 достигли поверхности красной планеты, они буквально «сожгли» образцы почвы в химическом анализаторе. Напомним, что это произошло в 1976 году. Именно из-за этого результаты анализов сбора почвы, который осуществлялся в районе посадки, не дали никаких результатов. Таким образом, корабли стоимостью в 1 миллиард долларов просто слетали к планете «вхолостую», не говоря уже о том, сколько было затрачено средств на эту космическую программу.

Представители Центра космических полетов из Годдарда склонны полагать, что из-за рентгенофлуоресцентного спектрометра перегрелись все образцы почвы, которые взяли с поверхности Марса. И по этой причине ученым 40 лет назад могло показаться, что молекулярный состав почвы просо «пустой». ​Проведя повторный анализ тех же образцов, оказалось, что почва Марса имеет в своем составе химические элементы. А это означает, что они могли сформироваться лишь при определенных условиях и наличии органических соединений. В теории это является доказательством существования на поверхности красной планеты простейших форм жизни.