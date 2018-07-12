На Марсе нашли «дюны-призраки»

Астрономы впервые нашли на Марсе геологические образования под названием «дюны-призраки» — углубления на поверхности планеты, которые остались после исчезновения дюны. На Земле подобные структуры впервые обнаружили в 2016 году. Исследование с результатами опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Дюны могут существовать продолжительное время, но рано или поздно исчезают. Если за это время у их подножия оказалась застывшая лава или скапливались осадочные породы, то после разрушения дюны на ее месте остается углубление. Такие особенности рельефа получили название «дюны-призраки», потому что напоминают застывшие тени некогда существовавших гор песка.

В новой работе астрономы описывают множество потенциальных дюн-призраков, найденных при помощи спутниковых снимков. Всего авторы нашли порядка 800 кандидатов на эту роль — 480 в Лабиринте Ночи — комплексе пересекающихся каньонов, и около 300 на равнине Эллада — плоской низменности возрастом около четырех миллиардов лет, появившейся на месте кратера.

Ученые пишут, что в полостях на краях таких структур все еще может находиться древний песок, изолированный от внешней среды на миллионы лет. Авторы считают, что это отличное место для поиска следов древней жизни на Красной планете, так как известно, например, что в дюнах на Земле обитают микроорганизмы. Также изучение размера, формы и возраста дюн-призраков может помочь разобраться с тем, как климат на Марсе изменялся в течение долгого времени.

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