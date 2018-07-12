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Российские ученые провели эксперимент по заморозке спермы амурского лесного кота
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Российские ученые провели эксперимент по заморозке спермы амурского лесного кота 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Специалисты из Института проблем эволюции и экологии РАН и Института цитологии и генетики СО РАН осуществили успешную заморозку спермы амурского лесного кота. Эксперимент проводили, чтобы увеличить численность особей этого вида. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на научный журнал Reproduction in Domestic Animals.
В ходе исследования ученые взяли пробы семени путем электроэякуляции: под общим наркозом ввели животному в прямую кишку зонд с электродами. По ним подали напряжение. Затем полученные образцы заморозили со смесью-криопротектором и в течение недели хранили при температуре -196 градусов по Цельсию.
В результате эксперимента стало ясно, что быстрое и глубокое замораживание спермы будет способствовать увеличению численности амурских лесных котов, которые предпочитают при встрече не спариваться, а драться.
Британским генетикам удалось поменять пол самца мыши. Они удалили специальный участок ДНК, считавшийся ранее «бесполезным».
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