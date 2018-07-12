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Зонды НАСА могли уничтожить следы жизни на Марсе
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NASA заподозрили в уничтожении следов жизни на Марсе 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Отправленные на Марс аппараты NASA могли уничтожить следы органики на планете, «взрывая» грунт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JGR: Planets.
По данным агентства, речь идет о зондах «Викинг-1» и «Викинг-2». Аппараты взяли пробы грунта, в которых не было обнаружено органики. Кристофер Маккей из Исследовательского центра имени Эймса пояснил, что на мысль о причиненном зондами ущербе ученых навели следы «горения» перхлоратов.
Исследователи усомнились в достоверности проб, когда не нашли в них даже следов органики, которую должны были занести на планету кометы и астероиды.
Ученые выяснили, что в марсианской почве содержится множество перхлоратов — соединений, имеющих высокий уровень химической активности. Скорее всего, они нагревались внутри лабораторий «Викингов», взрывались и уничтожали все следы органики, вызывая множество других изменений в грунте.
В 2012 году марсоход Curiosity обнаружил на планете простые органические вещества — перхлораты соединения хлора, водорода и углерода. В 2018-м стало известно, что зонд нашел следы древней органики на дне пересохшего озера. По мнению ученых, озеро, находившееся в кратере Гейл 3,5 миллиарда лет назад, было потенциально обитаемым.
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