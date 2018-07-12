Космонавтам сократят путь на МКС

Россия планирует к 2021 году сократить время доставки космонавтов на Международную космическую станцию с двух суток до полутора часов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в РКК «Энергия».

«Накануне на совещании подтверждены планы внедрения ультракоротких схем стыковок на пилотируемых пусках. В 2021 году первый в истории мировой космонавтики пилотируемый корабль будет запущен по одновитковой схеме, и космонавты доберутся до МКС всего за полтора часа», — сказал источник.

Для реализации одновитковой схемы полета необходимо обеспечить такое выведение корабля, чтобы плоскость орбиты МКС совпала с его плоскостью.

Главная цель сокращения полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля. После внедрения соответствующих доработок эту схему можно будет использовать на постоянной основе.

В ночь на вторник, 10 июля, впервые в истории за 3,5 часа от Земли до МКС добрался российский космический «грузовик» «Прогресс МС-09».