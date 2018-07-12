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Космонавтам сократят путь на МКС
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Космонавтам сократят путь на МКС 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия планирует к 2021 году сократить время доставки космонавтов на Международную космическую станцию с двух суток до полутора часов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в РКК «Энергия».
«Накануне на совещании подтверждены планы внедрения ультракоротких схем стыковок на пилотируемых пусках. В 2021 году первый в истории мировой космонавтики пилотируемый корабль будет запущен по одновитковой схеме, и космонавты доберутся до МКС всего за полтора часа», — сказал источник.
Для реализации одновитковой схемы полета необходимо обеспечить такое выведение корабля, чтобы плоскость орбиты МКС совпала с его плоскостью.
Главная цель сокращения полета к МКС — обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля. После внедрения соответствующих доработок эту схему можно будет использовать на постоянной основе.
В ночь на вторник, 10 июля, впервые в истории за 3,5 часа от Земли до МКС добрался российский космический «грузовик» «Прогресс МС-09».
Госкорпорация «Роскосмос» изменила свою эмблему, отказавшись от версии, введенной при ее бывшем руководителе Игоре Комарове. Организация вернулась к изображению, использовавшемуся Федеральным космическим агентством.
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