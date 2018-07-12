Российский наноспутник превысил расчетный срок работы на орбите

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Наноспутниковая платформа ТНС-0 №2 более чем вдвое превысила запланированный срок работы на орбите, говорится в сообщении холдинга «Российские космические системы» ( РКС ).

ТНС-0 №2 был запущен с борта МКС 17 августа 2017 года и пока продолжает работать на орбите. Бортовая аппаратура функционирует без сбоев, деградации аккумуляторной и солнечных батарей не наблюдается. Каждые сутки с аппаратом проводится не менее 10 сеансов связи — специалисты на Земле получают телеметрическую информацию о работе бортовых приборов и научного оборудования.

"Одним из важнейших экспериментов, проведенных на борту ТНС-0 №2, стало испытание созданной в РКС автономной системы навигации. Ее данные позволили с высокой точностью наводить УКВ-антенны ЦУПа для установления связи с аппаратом. В ходе эксперимента было доказано, что точность прибора обеспечивает независимость контроля орбиты ТНС-0 №2 от иностранных наземных систем типа NORAD, которую чаще всего используют создатели спутников нанокласса", — отмечается в сообщении.

Согласно оценке экспертов-баллистиков, текущее состояние атмосферы позволяет продлить прогноз срока существования наноспутника ТНС-0 №2 до 2021 года. После этого он сгорит в плотных слоях атмосферы.

Все это время планируется проводить дополнительные эксперименты для определения экстремальных сроков работы различных приборов аппарата в условиях космоса. Полученные данные позволят при минимальных издержках существенно повысить сроки активного существования аппаратов, построенных на основе перспективной российской наноспутниковой платформы.

В ТНС-0 №2 применены оригинальные решения, которые отличаются простотой и низкой стоимостью. Аппарат построен согласно концепции «спутник-прибор», которая подразумевает подход к разработке, испытаниям и эксплуатации космического аппарата как законченного прибора. Кроме повышения надежности и снижения массогабаритных характеристик это технологическое решение позволяет снизить стоимость и сроки разработки изделия. При необходимости на него можно устанавливать любую полезную нагрузку, расширять функционал за счет дополнительных модулей — с двигателями, солнечными батареями или приемно-передающими устройствами.

Одним из достижений эксперимента, в процессе работы на орбите ТНС-0 №2, стало практическое испытание применения в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи «Глобалстар». Модем этой системы, установленный на борту ТНС-0 №2, обеспечил надежный канал двусторонней передачи данных. Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к спутнику из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к интернету. Для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту спутника УКВ-радиостанция. За время работы на орбите с ТНС-0 №2 было проведено 3 577 сеансов связи общей длительностью более 136 часов.

"Виртуальный ЦУП", загруженная в облако программа, созданная для обеспечения проведения эксперимента, может быть доступен множеству потребителей для совместного использования аппарата. Такая концепция позволяет обеспечить доступ потенциальным потребителям результатов космической деятельности с минимальными капитальными затратами. Для планирования научных и технологических экспериментов и получения их результатов пользователю достаточно иметь выход в интернет. За почти год работы ТНС-0 №2 собрал большой объем данных о работе облачной системы управления, которые будут использоваться для расчета сценариев использования такого подхода на новых аппаратах.

Сейчас специалисты РКС готовятся к запуску ТНС-0 №3 — очередного аппарата на базе унифицированной наноспутниковой платформы, который сейчас используется для наземной отработки проводимых на орбите экспериментов.