Китай и Россия построят базу на Луне

Новый этап исследования Луны начнется с ее Южного полюса — причем не позднее 2020 года. Об этом заявили на круглом столе «Исследование дальнего космоса», состоявшемся в рамках V Российско-Китайского ЭКСПО, представители Роскосмоса и Центра Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления. В историческом заседании принял участие корреспондент "Уралинформбюро"

Обе стороны в ходе дискуссии отметили, что история изучения спутника Земли российскими и китайскими учеными насчитывает не одно десятилетие. Как заметил замдиректора Центра Луны Пэй Чжао Юй, начиная с 2007 года китайские лунные зонды «Чангэ» смогли составить с орбиты полную карту обратной стороны лунной поверхности, совершить мягкую посадку, исследовать рельеф и геологическое строение участка в зоне прилунения. До 2020 года планируется еще две аналогичных миссии, цель которых — сбор лунного грунта и его транспортировка на Землю.

Экспедиции с человеком на борту космического корабля направятся к Луне не раньше 30-х годов, когда на ее Южном полюсе будет построена экспериментальная станция, населенная роботами

Следующий этап освоения ближайшей к нам планеты будет связан с проектом строительства станции и — в отдаленной перспективе — научной базы на поверхности Луны. По словам представителя Центра Луны, идет подготовка как к беспилотным, так и пилотируемым полетам — однако экспедиции с человеком на борту космического корабля направятся к Луне не раньше 30-х годов, когда на лунном Южном полюсе будет построена экспериментальная станция, населенная роботами.

Этот объект будет иметь широкий спектр задач, пояснила заместитель главного конструктора Китайской академии космических технологий Чжан Хэ. Среди них — проведение экспериментов с лунным грунтом, тестирование новых технологий, в том числе — по практическому применению космических и инопланетных ресурсов, а также исследований для грядущего пилотируемого освоения Луны.

А вот базовая станция появится там не раньше 2050 года. Для ее обустройства нужен район с заметными геологическими особенностям: либо возвышенный (с долговременным солнечным освещением), либо затененный, но богатый полезными ископаемыми. Эта станция станет настоящим промышленным предприятием — с научными лабораториями и заводскими корпусами.

Ближайшие запуски российских зондов к Луне запланированы на 2020, 2022 и 2023 годы

У российской стороны в этом смысле планы куда более конкретные — к тому же не отдаленные по времени на столь долгий срок. Из доклада представителей Роскосмоса явствует, что ближайшие запуски отечественных зондов к Луне запланированы на 2020, 2022 и 2023 годы.

Российские аппараты полетят к спутнику Земли после долго перерыва: последняя миссия такого рода состоялась еще в советские времена, в 1976 году. Основной задачей зондов станут отработка мягкой «полярной» посадки, а также поиск и изучение лунной воды, которую надеются отыскать на Южном лунном полюсе.

Другими целями для исследования станут состав риголита (лунная кора), плазменного и пылевого состава экзосферы, погода на полюсах, а также внутренняя структура планеты. Изучение будут проводить с помощью сейсмических, радиометрических и лазерных средств.

Кроме того, аппараты Роскосмоса отработают технологии криогенного бурения лунного грунта и орбитальной телеметрии. А «Луна-29» попытается доставить на поверхность планеты современную модель лунохода.

В программу-максимум российских исследований входит также организация на Луне астрономических обсерваторий. В этом смысле у Луны огромное количество преимущество по сравнению с Землей: отсутствие облаков, атмосферных возмущений и радиопомех, а также медленное движение звезд по лунному небосводу.

Участники круглого стола признали, что без полноценного международного сотрудничества такие масштабные проекты не поднять. В связи с этим китайская сторона предложила российской совместно проектировать функциональные модули будущей лунной станции и системы управления роботами, определять места будущих высадок на Луну и исследовать грунт планеты.

Судя по всему, возможности сотрудничества будут опробованы уже в 2023 году — при подготовке российской миссии «Луна-26» и параллельной китайской лунной миссии. Однако, в чем конкретно оно будет заключаться, журналистам не рассказали: детали проекта решили обсудить на закрытом заседании.