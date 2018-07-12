Космонавты смогут добраться до МКС за полтора часа 

Российские учёные намерены ускорить время доставки космонавтов на Международную космическую станцию. На сегодняшний день для того, чтобы добраться до МКС, требуется двое суток. Специалисты поставили себе амбициозную задачу: сократить этот показатель до полутора часов.
Российский космический корабль в 2021 году впервые в истории доберётся до Международной космической станции (МКС) всего за 1,5 часа, сообщил «Интерфакс» источник в РКК «Энергия».
Осуществить задуманное планируется благодаря внедрению так называемых ультракоротких схем стыковок на пилотируемых пусках.
Ранее News.ru писал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-09» установила новый рекорд. Стыковка с МКС произошла через 3 часа 40 минут после пуска — на 9 минут раньше расчетного времени. Прежний рекорд полёта к МКС составлял 5 часов 39 минут.