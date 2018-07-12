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Космонавты смогут добраться до МКС за полтора часа
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Космонавты смогут добраться до МКС за полтора часа 

News.ru 6 часов назад
Российские учёные намерены ускорить время доставки космонавтов на Международную космическую станцию. На сегодняшний день для того, чтобы добраться до МКС, требуется двое суток. Специалисты поставили себе амбициозную задачу: сократить этот показатель до полутора часов.
Российский космический корабль в 2021 году впервые в истории доберётся до Международной космической станции (МКС) всего за 1,5 часа, сообщил «Интерфакс» источник в РКК «Энергия».
Осуществить задуманное планируется благодаря внедрению так называемых ультракоротких схем стыковок на пилотируемых пусках.
Ранее News.ru писал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-09» установила новый рекорд. Стыковка с МКС произошла через 3 часа 40 минут после пуска — на 9 минут раньше расчетного времени. Прежний рекорд полёта к МКС составлял 5 часов 39 минут.
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