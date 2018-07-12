Ещё
Появление «горячих юпитеров» связали с размерами протопланетных дисков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появление «горячих юпитеров» связали с размерами протопланетных дисков 

Naked-Science.ru 7 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Планеты складываются из остатков газопылевого диска, образовавшего молодую звезду. В Солнечной системе они выстроены в понятном порядке: более тяжелые элементы, такие как кремний или железо, находились ближе к звезде и сформировали внутренние каменистые планеты; легкие — превратились в далекие и массивные газовые гиганты. Но из тысяч экзопланет в других системах большую часть составляют «горячие юпитеры», находящиеся на чрезвычайно близких к своим звездам орбитах.
Как и где они формируются в действительности, как мигрируют впоследствии? Эти вопросы остаются нерешенными — и им посвящена новая работа астрономов Димитриса Стамателлоса (Dimitris Stamatellos) из Университета Сентрал-Ланкашир и Сиитиро Инуцуки (Shu-ichiro Inutsuka) из Нагойского университета. Статья, опубликованная в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, рассказывает о результатах моделирования рождения и первых этапов эволюции газовых гигантов.
Для сложных расчетов пришлось использовать суперкомпьютер UK DiRAC, и они подтвердили гипотезу о том, что с течением времени они могут мигрировать ближе к звезде. Однако была показана и возможность обратного процесса — смещения планеты на более дальнюю орбиту, что вполне могло происходить и в ранней Солнечной системе. «Действует чрезвычайно тонкий баланс между силами, подталкивающими планету к звезде, и силами, отталкивающими ее», — говорит Стамателлос.
Молодые газовые гиганты, появившиеся в массивном и нестабильном протопланетном диске, испытывают давление, выталкивающее их прочь от звезды, и в большинстве случаев смещаются на орбиты радиусом в 10-40 орбит Юпитера. На таком большом расстоянии они получают слишком мало излучения и неразличимы современными телескопами. Но в более легком, разреженном и спокойном облаке планеты мигрируют к материнской звезде — часто погибая от слишком тесного сближения, но иногда оставаясь на невысокой орбите и превращаясь в «горячие юпитеры».
Naked-Science.ru: последние новости
Первые аминокислоты могли появиться еще в ранней Вселенной Ученые исследуют два ультраярких рентгеновских источника в галактике NGC 925 Физики объяснили, почему наноматериал теряет сверхпроводимость
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС47
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии138
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом163
Путин нашел для Мутко новую работу44
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение