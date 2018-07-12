В Киргизии проходит международный форум сейсмологов

Бишкеке. Сейсмологи со всего мира собрались в столице Киргизии на международную научную конференцию, приуроченную к 40-летию со дня основания научной станции Российской академии наук

Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана, Германии, Японии, На форум в Киргизию приехали сейсмологи и геофизики из России США и других стран. Ученые планируют обсудить современную сейсмическую обстановку в Средней Азии, возможность предсказания землетрясений, изучение подземных процессов с помощью космических спутников и другие вопросы.

Как отметил директор Научной станции РАН в Бишкеке Анатолий Рыбин, станция, отслеживающая сейсмическую активность на Тянь-Шане, прошла длительный путь становления в качестве самостоятельного научного института. Сегодня она считается форпостом российской науки в Центральной Азии. Он также выразил надежду, что конференция поможет расширению и укреплению научных связей между учеными России, СНГ и дальнего зарубежья.

Досье «РГ»