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В Киргизии проходит международный форум сейсмологов
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В Киргизии проходит международный форум сейсмологов 

Российская Газета 9 часов назад
Сейсмологи со всего мира собрались в столице Киргизии на международную научную конференцию, приуроченную к 40-летию со дня основания научной станции Российской академии наук в Бишкеке.
На форум в Киргизию приехали сейсмологи и геофизики из России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана, Германии, Японии, США и других стран. Ученые планируют обсудить современную сейсмическую обстановку в Средней Азии, возможность предсказания землетрясений, изучение подземных процессов с помощью космических спутников и другие вопросы.
Как отметил директор Научной станции РАН в Бишкеке Анатолий Рыбин, станция, отслеживающая сейсмическую активность на Тянь-Шане, прошла длительный путь становления в качестве самостоятельного научного института. Сегодня она считается форпостом российской науки в Центральной Азии. Он также выразил надежду, что конференция поможет расширению и укреплению научных связей между учеными России, СНГ и дальнего зарубежья.
Досье «РГ»
Научная станция в Бишкеке создана постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 23 февраля 1978 года как геофизический полигон для прогнозирования землетрясений. Она занимается изучением физических полей, внутреннего строения земной коры и происходящих в ней процессов сейсмической активности в горах Тянь-Шаня и Центральной Азии. Сотрудниками станции создана уникальная научная инфраструктура для геофизических исследований в регионе.
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