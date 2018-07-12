Ученые нашли следы взрыва сверхновой звезды рядом с Солнечной системой

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Международный коллектив астрофизиков при участии Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) предложил теорию, объясняющую аномальное содержание антивещества в космических лучах результатом взрыва сверхновой звезды рядом с Солнечной системой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В последние годы ряд экспериментов выявил аномалии в спектрах космических лучей. В частности, был обнаружен высокий поток антивещества (позитронов и анти-протонов), изменение отношения потока протонов и гелия в зависимости от их энергии, чего при едином источнике лучей не должно быть. Кроме того, ученые выявили аномалии в анизотропии (неравномерности свойств среды) космических лучей.

Франции и Ученые предложили большое количество моделей, которые объясняют некоторые из этих аномалий по отдельности. Международный коллектив астрофизиков из России Швейцарии выдвинул теорию, объясняющую все выявленные аномалии космических лучей.

Согласно новой теории, в разработке которой, помимо НИЯУ МИФИ, приняли участие Институт физики в Трондхейме ( Норвегия ), Департамент астрономии Женевского университета, Университет Дидро (Париж, Франция) и Обсерватория Сорбонны (Париж, Франция) — одной из главных причин наблюдаемых аномалий назван взвыв сверхновой звезды по соседству с Солнечной системой. Результаты исследований опубликованы в журнале «Physical Review».

"Взрыв сверхновой звезды произошел примерно 2-3 млн лет назад на расстоянии порядка 220-450 световых лет от Солнечной системы. Это в 50-100 раз больше расстояния до ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра", — рассказал РИА Новости один из авторов теории, профессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз.

По словам ученого, это подтверждают недавние исследования земной коры на дне океанов и лунного грунта. Индикатором времени взрыва сверхновой стало содержание изотопа железа Fe60, который образуется только в звездах этого типа. «Если описанное событие повторится, Землю ждут глобальные изменения климата и значительное повышение уровня радиации. Если же сверхновая взорвется в 10 раз ближе, то последствия для жизни на нашей планете будут катастрофическими. В зависимости от расстояния до сверхновой, на Земле частично или даже полностью погибнет всё живое», — заявил Дмитрий Семикоз.

К счастью, такие события происходят крайне редко. Сверхновые на расстоянии в сотни парсек от Земли взрываются раз в несколько миллионов лет. А действительно опасные для жизни взрывы сверхновых на расстоянии десяти парсек происходят раз в несколько миллиардов лет.

Ранее Дмитрий Семикоз совместно с американскими и европейскими коллегами показал, что «обстрел» Земли космическими лучами в результате взрыва сверхновых звезд на расстоянии 300-600 световых лет, примерно 3,2 и 8,7 млн лет назад, должен был сбить «биочасы» животным и ускорить биологическую эволюцию на планете из-за резкого роста числа мутаций, вызванных повышением уровня радиации.