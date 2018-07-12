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Названа новая дата отправки «сверхбыстрого» грузовика «Прогресс» к МКС
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Названа новая дата отправки «сверхбыстрого» грузовика «Прогресс» к МКС 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: госкорпорация «РОСКОСМОС»
Следующий космический грузовой корабль «Прогресс МC-10», который полетит по сверхскоростной схеме, отправится к Международной космической станции (МКС) 31 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.
"Запуск и стыковка «Прогресса МC-10» к модулю «Звезда» намечены на 31 октября", — сказал источник.
По его словам, старт должен произойти к 3.53 по московскому времени, а пристыковка «ориентировочно» произойдет в 7.30.
Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-09» отправился к МКС по сверхкороткой схеме. Отмечалось, что космический грузовик доберется до МКС меньше, чем за четыре часа, и станет самым быстрым в истории кораблем.
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