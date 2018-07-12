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3D-революцию в самолетостроении сделали новосибирские ученые
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3D-революцию в самолетостроении сделали новосибирские ученые 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новый способ описан в статье ученых НИТУ «МИСиС», которую они подготовили совместно с коллегами из Лионского университета. Эта работа сулит революцию в авиастроении. Единственным способом починки авиадвигателя до сих пор считалась замена поврежденных или изношенных деталей и узлов на такие же новые. Теперь же авиаотрасль сможет не только сэкономить гигантские деньги, не потеряв в качестве ремонта, но и значительно снизить стоимость первоначального производства двигателей, полагают эксперты.
«Для ремонта авиадвигателей ученые предложили воспользоваться методом под названием «холодное газодинамическое напыление», изобретенным в новосибирском Академгородке, примерно три десятка лет назад, — пишут «Известия». — До сих пор этот метод использовали только для нанесения на готовые детали каких-либо специальных покрытий».
Но стремительный прогресс последних лет в области аддитивных технологий и 3D-печати («выращивания» любых объектов из любых материалов по трехмерным компьютерным моделям) сделал возможным, а самое главное, экономически эффективным, применение метода ученых из Новосибирска для ремонта дорогостоящих авиадвигателей.
Применение новосибирской разработки позволяет обойтись без нагрева металла до температуры плавления: металлическое покрытие образуется в результате соударения частиц металлического порошка, ускоренных сверхзвуковым газовым потоком, с поверхностью детали. Если управлять этим процессом с помощью программно-аппаратных средств 3D-моделирования (аддитивных технологий), то можно «вырастить» изношенную или поврежденную деталь до ее первоначального состояния.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Авиадвигатели будут чинить без сварки».
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