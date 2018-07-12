На Луне нашли огромный люк и считают, что это база пришельцев 

Уфологи и любители всего тайного постоянно исследуют фотографии и карты Google и часто делают интересные открытия. Интересную находку сделали на той стороне Луны, которая видна с Земли. На Луне есть кратер Арат, который видно даже с нашей планеты, т. к. кратер является самой яркой точкой на Луне. Учёные рассматривали с Земли территорию, окружающую Арат и мало того, что нашли следы раскопок, был обнаружен странный металлический люк просто огромных размеров. Как посчитали учёные, от каждой стороны таинственной постройки более ста метров. Мистика, да и только! Кроме самих размеров, конструкция похожа на пирамиду, только высоту предсказать сложно. Уфологи считают, что это ничто иное, как база пришельцев, ведь на крышке имеются выступы, которые могут быть входом в пирамиду на Луне. Слухи, что на Луне есть представители внеземных цивилизаций идут давно, но весомых доказательств пока не удалось найти.