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Украина отремонтирует двигатели индийских кораблей
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Украина отремонтирует двигатели индийских кораблей 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: страница «Зоря - Машпроект» во «ВКонтакте»
Индийская компания Bharat Heavy Electricals и украинская «Зоря — Машпроект» запланировали создать совместное предприятие по обслуживаю газотурбинных силовых установок индийских военных кораблей, сообщает International Business Times.
Издание отмечает, что завод по обслуживанию кораблей планируется развернуть в Индии. Таким образом, индийские военные избавятся от необходимости для сервисного обслуживания отправлять двигатели в Украину, что позволит сэкономить деньги.
По данным International Business Times, на сегодня в составе индийского флота энергооборудованием украинского производства оснащены пять больших противолодочных корабля проекта Rajput, три эскадренных миноносцев типа Delhi и 16 ракетных корветов проекта 1241 (Veer).
«Зоря — Машпроект» производит морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. Украинское предприятие фактически является монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.
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