Украина отремонтирует двигатели индийских кораблей

Индийская компания Bharat Heavy Electricals и украинская «Зоря — Машпроект» запланировали создать совместное предприятие по обслуживаю газотурбинных силовых установок индийских военных кораблей, сообщает International Business Times.

Издание отмечает, что завод по обслуживанию кораблей планируется развернуть в Индии . Таким образом, индийские военные избавятся от необходимости для сервисного обслуживания отправлять двигатели в Украину , что позволит сэкономить деньги.

По данным International Business Times, на сегодня в составе индийского флота энергооборудованием украинского производства оснащены пять больших противолодочных корабля проекта Rajput, три эскадренных миноносцев типа Delhi и 16 ракетных корветов проекта 1241 (Veer).