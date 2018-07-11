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Ученые обнаружили находку, которая изменит представления о древнем человеке
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Ученые обнаружили находку, которая изменит представления о древнем человеке 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Китае палеонтологи обнаружили древнейшие орудия труда, которым более двух миллионов лет. Находка ученых меняет современные представления о том времени, когда предки человека покинули свою «колыбель».
Ранее считалось, что предки человека появились в Африке около 2 млн лет назад, а примерно 1,85 млн лет назад покинули континент и пересекли границы места, где «зародилось» человечество.
Однако новые находки могут свидетельствовать о том, что первые представители нашего рода могли покинуть африканский континент гораздо раньше. Шесть скребков и рубил, обнаруженных в местечке Шанчэн из центрального Китая, оказались древнее всех найденных прежде орудий. Их возраст составил более 2,12 млн лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature.
«Наше открытие говорит о том, что теперь нам придется пересмотреть то время, когда первые представители нашего рода покинули Африку и начали расселяться по Земле», — рассказал сотрудник университета Эксетера в Великобритании Робин Деннелл.
Долгое время палеонтологи не могли определить точный возраст найденных орудий. Однако магнитное поле Земли, чьи полюса периодически меняются местами, помогло ученым решить эту проблему: следы смены полюсов были обнаружены в частицах глины и некоторых горных пород.
Находки ученых говорят о том, что предки человека из города Дманиси на юге Грузии являются не самыми ранними жителями Азии. Первые представители человеческого рода оказались более приспособленными к холодному азиатскому климату, чем было принято считать раньше.
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