Переписана история возникновения человечества

Архаичные люди покинули Африку более 2,12 миллиона лет назад — гораздо раньше, чем считали ученые. К такому выводу пришли исследователи Китайской академии наук Гуанчжоу , которые обнаружили древние каменные инструменты на месте раскопок Шанчэнь в Центральном Китае . Статья ученых опубликована в журнале Nature. Об этом сообщает издание ScienceNews.

Антропологи нашли 96 артефактов, которые были извлечен из слоя осадочных пород в горных районах Китая (южная часть Лессового плато). Находки включали куски камней с заостренными краями или острыми кончиками, а также плоские камни, на которых происходила обработка инструментов. Для оценки возраста орудий труда ученые проанализировали с помощью методов палеомагнитного датирования, которые заключаются в измерении остаточной намагниченности горных пород, по которой можно определить силу и направление магнитного поля Земли в различные периоды времени.