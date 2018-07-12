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Переписана история возникновения человечества
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Переписана история возникновения человечества 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Архаичные люди покинули Африку более 2,12 миллиона лет назад — гораздо раньше, чем считали ученые. К такому выводу пришли исследователи Китайской академии наук в Гуанчжоу, которые обнаружили древние каменные инструменты на месте раскопок Шанчэнь в Центральном Китае. Статья ученых опубликована в журнале Nature. Об этом сообщает издание ScienceNews.
Антропологи нашли 96 артефактов, которые были извлечен из слоя осадочных пород в горных районах Китая (южная часть Лессового плато). Находки включали куски камней с заостренными краями или острыми кончиками, а также плоские камни, на которых происходила обработка инструментов. Для оценки возраста орудий труда ученые проанализировали с помощью методов палеомагнитного датирования, которые заключаются в измерении остаточной намагниченности горных пород, по которой можно определить силу и направление магнитного поля Земли в различные периоды времени.
До сих пор самым старым свидетельством существования гоминид за пределами Африки считались останки архантропа, найденные в Дманиси (Грузия). Возраст окаменелостей, принадлежащих Homo erectus, достигал 1,77-1,85 миллиона лет. В Шанчэне пока не было найдено ископаемых останков, поэтому исследователи затрудняются ответить, действительно ли древние каменные инструменты были созданы эректусом или их изготовителями был другой вид архаичных людей.
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