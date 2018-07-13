Blue Origin хочет брать с космических туристов до 300 тысяч долларов за полет

Компания Blue Origin намерена продавать места на корабль New Shepard для желающих совершить полет вокруг земной орбиты по цене от 200 до 300 тысяч долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее, 19 июня, вице-президент Blue Origin Роберт Мейерсон заявлял на конференции в Вашингтоне о планах компании начать продавать билеты для космических туристов в 2019 году. Правда, тогда было неизвестно о ценах за билеты на вышеупомянутые полеты.

Также Пятый канал рассказывал и о том, как космический грузовик «Прогресс» долетел до Международной космической станции по уникально короткому маршруту.