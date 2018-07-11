Новгородские учёные разработали инновационный протез

Инновационный бионический протез разработали учёные из Великого Новгорода: искусственный заменитель предназначен для детей, сообщает «Русская планета».

В основе разработки — модульный принцип, благодаря которому врачи получат возможность составлять любые протезные конфигурации, основываясь на индивидуальных потребностях маленьких пациентов.

В данный момент специалистам удалось создать протез руки — в стране соответствующих аналогов ещё нет.

Устройство приводится в действие биоэлектрическими сигналами, исходящими от мышц, — при этом искусственная рука может выполнять разные виды схватов. Более того, протез регулирует объём схвата в зависимости от формы предмета.