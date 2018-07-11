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Новгородские учёные разработали инновационный протез
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Новгородские учёные разработали инновационный протез 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Инновационный бионический протез разработали учёные из Великого Новгорода: искусственный заменитель предназначен для детей, сообщает «Русская планета».
В основе разработки — модульный принцип, благодаря которому врачи получат возможность составлять любые протезные конфигурации, основываясь на индивидуальных потребностях маленьких пациентов.
В данный момент специалистам удалось создать протез руки — в стране соответствующих аналогов ещё нет.
Устройство приводится в действие биоэлектрическими сигналами, исходящими от мышц, — при этом искусственная рука может выполнять разные виды схватов. Более того, протез регулирует объём схвата в зависимости от формы предмета.
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