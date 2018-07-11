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«Спектр-РГ» запустят в феврале-апреле 2019 года, рассказал источник
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«Спектр-РГ» запустят в феврале-апреле 2019 года, рассказал источник 

РИА Новости 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определено наилучшее время для старта российской космической обсерватории «Спектр-РГ»: так называемое баллистическое окно запуска откроется 27 февраля и закроется 11 апреля 2019 года, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. В первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
"Определено баллистическое окно для запуска «Спектр-РГ» — с 27 февраля по 11 апреля 2019 года", — отметил собеседник агентства.
Ожидалось, что обсерватория будет запущена еще в 2014 году, после чего планируемая дата несколько раз переносилась по разным причинам.
В состав «Спектра» входит немецкий рентгеновский телескоп eROSITA, который Германия поставила России только в начале 2017 года, и российский ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года. Подтверждено, что комплексные испытания телескопа eROSITA в составе космического аппарата с летным образцом радиокомплекса завершены с положительным результатом, замечаний нет.
Представители российского ИКИ РАН в свою очередь провели проверку электрических интерфейсов российского телескопа ART-XC c бортовым комплексом управления космического аппарата — электрические сигналы в норме.
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