«Спектр-РГ» запустят в феврале-апреле 2019 года, рассказал источник

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Определено наилучшее время для старта российской космической обсерватории «Спектр-РГ»: так называемое баллистическое окно запуска откроется 27 февраля и закроется 11 апреля 2019 года, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. В первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.

"Определено баллистическое окно для запуска «Спектр-РГ» — с 27 февраля по 11 апреля 2019 года", — отметил собеседник агентства.

Ожидалось, что обсерватория будет запущена еще в 2014 году, после чего планируемая дата несколько раз переносилась по разным причинам.

В состав «Спектра» входит немецкий рентгеновский телескоп eROSITA, который Германия поставила России только в начале 2017 года, и российский ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года. Подтверждено, что комплексные испытания телескопа eROSITA в составе космического аппарата с летным образцом радиокомплекса завершены с положительным результатом, замечаний нет.

Представители российского ИКИ РАН в свою очередь провели проверку электрических интерфейсов российского телескопа ART-XC c бортовым комплексом управления космического аппарата — электрические сигналы в норме.