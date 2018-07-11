Как поженить науку и бизнес. Зачем учёным рассказывать о своих изобретениях

Убелённый сединой, в очках, немного чудаковатый, живущий в своём мире: так мы чаще всего представляем учёного. Однако времена меняются, и людям науки приходится учиться заниматься не только теоретическими исследованиями, но и думать о практическом применении своих разработок.

На разных берегах

Наука и бизнес находятся на разных берегах, и построить между ними мостик непросто. Зачем это нужно и с какими трудностями на этом пути сталкиваются учёные и предприниматели, мы поговорили с руководителем инновационного центра ПГНИУ «Мозгово» Николаем Косвинцевым.

Марина Медведева , «АиФ-Прикамье»: Людей науки исследования интересуют больше, чем экономическая сторона. Готовы ли они сотрудничать с бизнесом?

Николай Косвинцев: Для многих учёных старшего поколения, с которыми мы работаем, слова «инновации», «стартапы» — это что-то очень далёкое и непонятное. Они хотят заниматься фундаментальной наукой для себя. Но современная ситуация подталкивает к тому, что им нужно смотреть на свою деятельность не только с позиции собственных интересов, а с точки зрения пользы для общества. Такой вектор развития задаёт и государство, говоря, что если учёный хочет заниматься наукой, он должен развивать практическую сторону. Именно такие проекты сейчас будут получать финансирование. Поэтому надо обязательно строить мостик от теории к прикладной науке, а далее — к инновациям. Конечно, учёным бывает очень неприятно понимать, что потребности общества могут не совпадать с их интересами и возможностями. Но если не выходить из своей раковины, то есть риск остаться непризнанным гением. Пользу при этом ты никому не принесёшь.

— Может, учёные не умеют или не считают нужным продвигать свои знания?

— Да, когда мы предлагаем им популярно рассказать о своих разработках, они часто отказываются. Одни считают, что это никому не интересно (и таких скромных людей очень много), другие боятся конкуренции. К счастью, есть учёные, которые сами предлагают написать о своих изобретениях новости и статьи. И это правильный подход. После появления такой информации их разработками начинают интересоваться. В том числе и бизнес. По сути, это помогает найти инвесторов.

Гармоничный союз

— Трудно ли их найти?

— Конечно. Наука и бизнес — два очень разных подхода к познанию мира. Некоторые учёные развивают в себе предпринимательские навыки, но большинство — нет. И это можно понять. Есть область, где они чувствуют себя профессионалами, а в бизнесе, наоборот, ничего не понимают. Поэтому наиболее удачный вариант — найти предпринимателя, менеджера, который поможет воплотить знания в жизнь. Учёные самостоятельно не могут оценить потенциал своих изобретений. Бизнес помогает им сфокусироваться — понять, что именно будет востребовано на рынке.

Сейчас наш центр работает, можно сказать, как брачное агентство. Только ищем мы не мужей и жён, а сводим предпринимателей и учёных. Примеров удачных союзов пока немного, но постепенно их становится больше.

— Есть ли примеры таких союзов в ПГНИУ?

— Самый удачный проект — разработка микроигольных аппликаторов для ввода гиалуроновой кислоты под кожу, что помогает бороться с мимическими морщинами. Идея пришла в голову профессору ПГНИУ, доктору наук. Он вложил в разработку все свои знания, создал технологию, но вот с применением на практике возникли проблемы. К счастью, в его команде нашёлся молодой учёный с предпринимательским видением. Но он всё-таки не профессионал в бизнесе, поэтому мы помогли найти этой команде коммерсанта. В итоге он и молодой учёный начали сотрудничать. Сейчас бизнесмен очень хорошо разбирается в технологиях, а учёные корректируют свою работу под запросы рынка. Наука теперь не оторвана от мира. Сегодня эта команда уже открыла мелкосерийное производство. Кстати, сотрудница нашего центра испытала это изобретение на себе. Результат отличный!

У нас есть и другие проекты: нетоксичное дезинфицирующее средство, которое можно применять для уборки в больницах, архивах и библиотеках, гидрогели, сохраняющие влагу в почве («щит от засухи»), технология обработки имплантов, снимающая реакцию организма на инородное тело. А также новый способ получения наноцеллюлозы (этот материал можно использовать для бронированных изделий, супергибких экранов, деталей для машин), пеноблок с повышенной огнеупорностью и влагостойкостью.

Хорошо там, где нас нет — Есть точка зрения, что, если хочешь добиться успеха, в том числе в научной деятельности, надо ехать в столицу или за границу. Так ли это?

Казань, — Хорошо там, где нас нет. Возможностей в Пермском крае много. Главное ими пользоваться. При вузах есть бизнес-инкубаторы, как наш центр, которые могут ориентировать разработчика идеи на дальнейшие дей­ствия. В Перми бесплатно дают места в офисах, отказов ещё никто не получал. Но пока в городе можно вести не все разработки. Например, в краевой столице нет помещений для исследований в области фармацевтики и медицины, поэтому люди едут туда, где они есть, — в Москву Новосибирск . В этих городах созданы все условия и для работы, и для жизни учёных. В этом мы проигрываем. Считаю, что в регионе надо создавать научные технопарки. Да, это риск, но многие города и даже страны идут на него, потому что перспективы огромны. Научный технопарк — это способ привлечения лучших учёных и авторов самых прорывных проектов.

Сейчас много говорят о необходимости удерживать молодёжь и учёных в крае. Мне кажется, это не совсем правильный подход. Если хотят, пусть едут в другие города и за границу. Это даже хорошо, потому что они смогут привезти оттуда новые знания и технологии. Главное — создать программу лояльности и условия для того, чтобы эти учёные могли реинвестировать свои знания в малую родину.