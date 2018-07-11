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«Древнейшие цвета» нашли в окаменелостях возрастом более миллиарда лет
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«Древнейшие цвета» нашли в окаменелостях возрастом более миллиарда лет 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
«Цвета» представляют собой молекулярные остатки хлорофилла — пигмента, позволяющего растениям осуществлять фотосинтез. Исследователи извлекли пигмент из окаменелостей бактерий, сохранившихся в камнях, которые были найдены под землей в пустыне Сахара (в глубокой древности на ее территории находился океан). Данным остаткам хлорофилла, как отмечается, около 1,1 миллиарда лет — они примерно на 600 миллионов лет старше схожих остатков, считавшихся ранее самыми древними.
Как сообщают ученые, найденные окаменелости имели темно-красный и густо-розовый цвета. Когда же исследователи проанализировали молекулы бактерий, они обнаружили ярко-розовые пигменты.
Найденные пигменты были произведены цианобактериями, жившими около 1,1 млрд лет назад. По предположению исследователей, эти организмы были широко распространены в океанах Земли в течение сотен миллионов лет. Это, как отмечает Нур Гуэнели (Nur Gueneli), ведущий автор исследования, помогает объяснить, почему в то время не могли существовать животные — цианобактерии не были достаточным источником пищи для более крупных организмов. Через несколько сотен миллионов лет, однако, широкое распространение получили водоросли, которые были намного более богатым источником пищи для животных, начавших появляться, как предполагается, около 600 млн лет назад.
Исследование было опубликовано в журнале PNAS, кратко о нем сообщается в пресс-релизе на сайте Австралийского национального университета (ANU).
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