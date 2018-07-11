Crew Dragon завершает термовакуумные тесты перед первым запуском

Директор Исследовательского центра Гленна NASA Джанет Каванди в своей речи на форуме по движению и энергии Американского института аэронавтики и астронавтики заявила, что космический аппарат недавно покинул станцию Плам-Брук после серии термовакуумных и акустических тестов.

«Они уехали буквально вчера или сегодня, — сообщила она. — Они были там, на станции Плам-Брук, по крайней мере дважды».

Каванди не раскрыла результатов испытаний, а SpaceX , в свою очередь, проигнорировала письмо с просьбой прокомментировать их статус. Ранее компания отметила, что тестирование на Плам-Брук — последний этап перед отправлением космического аппарата во Флориду для финальных тестов и интегрирования с ракетой Falcon 9.

«Как только (тесты. — Прим. авт.) закончатся, Crew Dragon отправится в Космический центр Кеннеди во Флориде перед своим первым полетом», — заявила компания в посте в Instagram о тестах, проходящих на Плам-Брук.

Об этом упомянула и Джессика Дженсен — директор управления миссией Dragon в SpaceX. «Когда он покинет Плам-Брук, то отправится на мыс Канаверал для последних приготовлений перед запуском», — сказала она на брифинге 28 июня в Космическом центре Кеннеди, когда обсуждался запуск грузового судна Dragon к МКС.

Этот пуск станет первым из двух тестовых полетов аппарата Crew Dragon. Первый пройдет без экипажа. Согласно графику NASA, опубликованному ранее в этом году и содержащему самые последние обновления для коммерческих тестовых полетов, непилотируемый тестовый полет космического аппарата должен состояться в августе, а в декабре проведут пилотируемый тестовый полет. Представители SpaceX также подтвердили этот график в своих последних комментариях.

Однако на том же самом июньском брифинге в Космическом центре Кеннеди NASA признало, что некоторые изменения в графике были скорее обусловлены задержкой в разработках, а также поиском места в общем расписании прибытия аппаратов на МКС.