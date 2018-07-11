Красноярские ученые проведут исследование состава парниковых газов в атмосфере Арктики

Проект «Дыхание Арктики: Северный Ледовитый океан как источник парниковых газов в атмосфере Сибири и Северной Евразии» направлен на изучение изменений окружающей среды в Арктике — одном из четырех регионов мира, отнесенных межправительственной группой экспертов по изменению климата к наиболее уязвимым, сказал ТАСС Панов. В рамках проекта ученые установят в самом северном населенном пункте России поселке Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае — специальную станцию для атмосферных наблюдений.

"В районе поселка Зотино в Туруханском районе края у нас уже есть обсерватория «ZOTTO», на которой проводится круглогодичный мониторинг содержания и состава парниковых газов, но это сигнал с континентальной территории Красноярского края и Сибири. Создание арктической станции позволит нам отслеживать изменения газового состава атмосферы арктической зоны и регистрировать перенос парниковых газов с Арктики и акватории Северного Ледовитого океана в континентальную часть Сибири. Станций атмосферного мониторинга в Российской Арктике катастрофически мало, а в современных условиях обсуждаемых климатических изменений на планете такое исследование очень важно", — пояснил ученый.

Станция будет установлена на средства трехгодичного гранта в размере 2,5 млн рублей. Эти средства, отмечает Панов, пойдут на непосредственную установку станции, которую планируют провести в августе, а также ее базовое поддержание и командировки ученых на север для проведения экологических исследований. «Перелет одного человека из Красноярска в Диксон происходит через Норильск и его стоимость почти двукратно превышает цену перелета в Европу», — сказал Панов.

Углеродный баланс

Арктическая станция будет работать в связке с уже имеющейся обсерваторией «ZOTTO» в Туруханском районе. Станция в Дисксоне будет проводить замеры парниковых газов в Северном Ледовитом океане, а станция в Туруханском районе — на континенте. Полученные результаты будут сопоставляться для выявления общей картины.

"Практический смысл исследований заключается в том, что с их помощью мы сможем оценить «углеродный бюджет» края. Сколько диоксида углерода и метана — основных парниковых газов — выделяют и поглощают лесные и болотные экосистемы края, каков их отклик на происходящие изменения климата и окружающей среды, насколько существенна здесь роль антропогенного фактора. Так мы сможем понять, чем является Красноярский край — источником или поглотителем парниковых газов", — рассказал ТАСС заведующий лабораторией биогеохимических циклов в лесных экосистемах научного центра Анатолий Прокушкин.

Для получения результатов необходим не один год работы. «У нас любят взять одну цифру и спекулировать ею, но для статистики нужен не один год исследований», — сказал Прокушкин.

Ученые опасаются, что финансирования не хватит на все время исследования, которое должно занять как минимум десятилетие. Существующие гранты рассчитаны на три года, а, по словам специалистов научного центра, проще выиграть конкурс на развитие чего-то нового, чем на поддержание уже существующего. Однако, учитывая важность изучаемой с помощью двух станций проблемы, они рассчитывают все же получить дальнейшее финансирование.

Чем грозят парниковые газы?

Наблюдения на базе обсерватории «ZOTTO» в Туруханском районе ведутся с 2006 года, и они показывают, как говорят ученые, ежегодный рост концентрации диоксида углерода — одного из основных парниковых газов. Распространение его, по словам исследователей, обусловлено деятельностью человека.

"Все это может приводить к деградации вечной мерзлоты и потенциально к масштабному высвобождению углерода, аккумулированного ей за тысячелетия в субарктических и арктических регионах. Как следствие, ожидается что в долгосрочной перспективе поступление ранее захороненного углерода может привести к «хаосу» в глобальной климатической системе", — отметил Прокушкин.

Повышение концентрации парниковых газов приводит к климатическим изменениям, которые заметны уже сегодня, и если ситуация не изменится, проблемы будут только усугбляться. «Это и мягкие зимы, это и резкие перепады температур, и засухи», — напомнил Прокушкин.