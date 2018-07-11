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Таинственная планета находится в критической близости от Земли
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Таинственная планета находится в критической близости от Земли 

360tv.ru 36 минут назад
Австралийский астроном разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром, который приближается к Земле из космоса. Наблюдатель уверен, что диаметр загадочного объекта составляет 260 тысяч километров, сообщил сайт «Дни.ру».
Если расчеты астронома верны, то загадочная планета вдвое превосходит Юпитер.
Ознакомившись с изображением, конспирологи предположили, что на самом деле к Земле движется не один, а сразу два огромных объекта, которые точно не могут быть кометами.
Ряд комментаторов решили, что загадочный шар — это фантастическая планета Нибиру. По их словам, именно она влияет на участившиеся землетрясения.
Трехмерные карты Харона и Плутона перевернули представление астрономов о размерах небесных тел. Считающийся центром Плутона — регион Томбо оказался гигантской вмятиной.
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