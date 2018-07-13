Ученые занялись созданием одежды для зарядки телефона

Специалисты из Университета Цинциннати США разрабатывают инновационные ткани из углерода для одежды, которая сможет заряжать различные электронные устройства. Об этом сообщил журнал портал Science Daily.

За основу для ткани инженеры взяли углеродные нанотрубки. Их «выращивают» на кварцевых кремниевых пластинах в вакуумной камере в ходе процесса, называемого химическим осаждением из паровой фазы.

Из нанотрубок формируется маленький волокнистый квадрат. Его можно превратить в текстильную ткань, растянув над промышленной катушкой. Эту нить можно вплетать в различные ткани, она похожа на шелковую нить паука. Также их можно использовать в самых разных устройствах: от датчиков тяжелых металлов до суперконденсаторов и аккумуляторов. Нанотрубки могут заменить медный провод в автомобилях и самолетах, уменьшая вес машин и повышая эффективность использования топлива.

Углеродные нанотрубки отличаются от других материалов уникальными свойствами: высокой прочностью, хорошей проводимостью, большой площадью поверхности и высокой термостойкостью.

Изобретением заинтересовались и военные США. Ведь новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства солдат. Например, фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства.

«В прошлом металлы доминировали в производстве товаров, но я думаю, что углерод заменит их во многих областях. Начнется новая эпоха — углеродная революция», — заявил один из руководителей исследования профессор Марк Шульц.

Ученые из Корнелльского университета США придумали необычный метод, заставляющий роботов двигаться. В качестве движущей силы они собираются использовать расширение кукурузных зерен при нагревании. Один из представленных учеными прототипов смог поднять груз весом в 100 граммов.