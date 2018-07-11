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Международная команда ученых нашла самые старые цвета на нашей планете
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Международная команда ученых нашла самые старые цвета на нашей планете 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Коллектив ученых из Австралии, Японии и США обнаружил то, что они назвали «самыми старыми цветами в мире». Речь идет о яркоокрашенных останках микроорганизмов, которые жили около миллиарда лет назад и в почве выглядели как темно-красные, почти фиолетовые вкрапления в минеральную породу. А при извлечении и обработке оказались ярко-розовыми, при том, что на молекулярном уровне являются близкими к пигменту хлорофиллу. Яркие цвета у таких древних существ — это прямое указание для новых исследований. Чем вызвано буйство красок, какую роль эти пигменты играли в жизни микробов миллиард лет назад? У науки вообще крайне мало данных о живой природе Земли старше 600 млн лет, когда стали появляться крупные существа, останки которых сумели сохраниться и были изучены. А древние микробы, жившие более миллиарда лет назад — сплошная загадка.
Анализ найденных пигментов показал, что они принадлежали крошечным цианобактериям, участвовали в процессе фотосинтеза и служили своего рода ограничительным механизмом эволюции. Точнее, иллюстрировали барьер, который не позволял живым существам получать энергию, кроме как из солнечного света, а потому ограничивал их рост и появление новых существ. Но затем, примерно 650 млн лет назад, произошел крупный сдвиг.
Целые моря, заполненные цианобактериями, опустели, так как появилась более высокая и выносливая форма жизни — водоросли. Они обеспечили взрывной рост эволюции сложных экосистем на планете, став отличной кормовой базовой для новых существ. А старые, розовые пигменты, сменил зеленый хлорофилл, модернизировавший процесс фотосинтеза до того уровня эффективности, который известен нам сейчас.
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