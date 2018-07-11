Ещё
Швейцарские ученые продемонстрировали стабильность одноатомных ячеек памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцарские ученые продемонстрировали стабильность одноатомных ячеек памяти 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
В наш информационный век потребности в накопителях данных растут на миллионы гигабайт каждый день и ученые ищут для них все более вместительные носители. Одно из перспективных направлений этой работы — использование магнитных свойств отдельных атомов. Их плотная упаковка обещает создание накопителей огромной емкости, но прежде разработчикам предстоит решить множество практических проблем, включая нестабильность состояния атомов при работе на таких малых масштабах.
Новый шаг к этой цели сделали Харальд Брюн (Harald Brune) и его коллеги из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). В статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, они сообщают об успешной стабилизации элементарных ячеек такой перспективной памяти, отдельных атомах гольмия — редкого элемента из семейства лантаноидов, за поведением которого ученые следили с помощью сканирующего тоннельного микроскопа.
В экспериментах атомы при криогенных температурах подвергались воздействию огромных внешних магнитных полей мощностью больше 8 Т, не потеряв стабильности и намагниченности. Отдельно показана их температурная устойчивость: частицы гольмия оказались стабильны при нагревании вплоть до 35 К и меняли магнитное состояние лишь начиная с уровня 45 К — на масштабе индивидуальных атомов это впечатляющая «жара».
Naked-Science.ru: последние новости
NASA перевело телескоп Kepler в спящий режим Звездная система в 4,2 тысячи световых лет от Земли подтвердила теорию Эйнштейна о гравитации Инженеры MIT показали слепого галопирующего робота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами38
Налоговики захотели контролировать счета россиян203
Россия ответит Греции на высылку дипломатов60
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю75
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение