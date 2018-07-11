Губернатор Хайнани: провинция готова создать центр космического сотрудничества РФ и Китая

ХАЙКОУ / Китай /, 11 июля. / ТАСС /. Правительство южной китайской провинции Хайнань приглашает российские ведомства, предприятия и высшие учебные заведения к сотрудничеству в сфере авиации и космоса. Как заявил в среду в интервью ТАСС губернатор провинции Шэнь Сяомин, власти региона готовы создать профильный российско-китайский центр на территории провинции.

"Еще одним важным моментом является сотрудничество в области науки. В частности, в сфере космонавтики и авиации", — сказал он. «Как вам известно, на территории провинции Хайнань находится самый молодой, но в то же время самый современный и большой космодром Китая — Вэньчан. Мы знаем, что Россия является мощной космической державой, Московский авиационный институт известен по всему миру. По этой причине мы готовы развивать сотрудничество в области космонавтики и космоса», — сообщил глава региона.

"Если российские высшие учебные заведения, исследовательские центры, НИИ и предприятия, работающие в сфере космонавтики и авиации, будут готовы с нами сотрудничать, при большом количестве проектов мы готовы создать совместный центр Китая и России по сотрудничеству в области космических и авиационных технологий. Мы готовы выделить участок земли для создания такого центра", — резюмировал губернатор.

Вэньчан является одним из четырех космодромов Китая. Строительство основной инфраструктуры объекта было завершено в 2014 году. Близость космодрома к экватору облегчает запуск с него тяжелых ракет-носителей. Согласно национальной космической программе, Вэньчан будет использоваться для запуска модулей китайской космической станции и в миссиях по исследованию Луны.