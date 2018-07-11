Саратовские ученые придумали как сэкономить на транспортировке природного газа

По заказу одной из газовых компаний саратовские ученые разрабатывают технологию и оборудование с целью с делать магистральную транспортировку природного газа потребителям еще надежнее и экономичнее. Об этом сообщает сайт правительства области.

«Задача заключается в том, чтобы разработать технологию и оборудование для обработки уплотнительных неметаллических элементов систем магистральной транспортировки природного газа», — объясняют саратовские разработчики новой технологии. Для этой обработки ученые хотят использовать электрофизическое воздействие с определенными параметрами на изделие, уже готовое к установке. В результате меняется микроструктура материала, в нем большие молекулы соединяются между собой, что увеличивает прочность и эластичность обработанного объекта, а как следствие и его срок службы будет дольше. Данная технология уже прошла тестирование в лабораторных условиях. После внедрения новой технологии неметаллические элементы магистральных газопроводов можно будет реже менять. Как утверждают саратовские ученые, это, в свою очередь, повысит надежность и экономичность магистральной транспортировки природного газа потребителям.