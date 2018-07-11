Китайские ученые: хранить углекислый газ можно на дне океана

Благодаря очередному уникальному открытию китайских учёных, углекислый газ можно будет хранить на дне океана.

Это, в свою очередь, станет одним из важных способов сокращения парниковых газов в атмосфере, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Кроме того, закачка углекислого газа в океаническое дно помогает в добыче газовых гидратов и самому оборудованию для добычи газа, такому как полупогруженная морская платформа, поэтому становится возможным осуществлять два вида работы одновременно.

По мнению экологов, это открытие сделает геологическое хранение в глубинах океана альтернативным способом хранения углерода, что благотворно скажется на окружающей среде и затормозит разрушение озонового слоя нашей планеты.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные научились превращать вредные промышленные отходы в полимерные линзы.

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