Монеты с изображением дьявола нашли в Англии 

Интересные находки нашли археологи в Великобритании. На монетах изображен лик дьявола. Сразу после находки, учёные решили не сообщать общественности о своей находке и некоторое время изучали таинственные монеты. Кроме изображений на них имеются и загадочные слова. Учёные считают, что монеты родом из Дании и принадлежали таинственному культу. На одной из них имеется дата 1973 год. Есть на монетах и название Анхольт. Примечательно, что ранее исследователи находили множество украшений, на которых также имелось название этого острова. Учёные считают, что монеты и драгоценности принадлежали культу, который уже не существует. Представители культа верили, что умеют управлять открытием врат в другие вселенные. Довольно странно, что пропали они все внезапно. Мистика, да и только.