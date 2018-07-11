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На юго-востоке США обнаружили «глубоководные пельмени»
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На юго-востоке США обнаружили «глубоководные пельмени» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты проводили исследование глубин юго-восточного побережья США, в ходе которого были открыты существа, ранее неизвестные науке.
У юго-восточного побережья США на глубине двух километров ученые нашли необычных морских существ, пишет Daily Mail.
Эксперты проводили исследование глубин юго-восточного побережья США, в ходе которого им удалось открыть ранее неизвестных науке существ.
Среди них оказалась ящероголовая рыба-гермафродит, новые виды актиний и гидроидных. Также исследователи обнаружили «глубоководный пельмень», по их словам, близкий по родству к каракатицам.
Как отметили ученые, глубоководный ящер имеет призрачно-бледную морду с черными глазами и большим ртом с острыми зубами. У этих существ есть и мужские, и женские органы, поэтому спариваться они могут с любым представителем вида.
«Кальмар-пельмень» оказался современной каракатицей. Такие моллюски известны как кальмары бобтейла.
Исследователям также удалось найти невиданный вид анемона, глубоководного цветка, который был обнаружен у побережья Северной Каролины.
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