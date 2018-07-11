На юго-востоке США обнаружили «глубоководные пельмени»

Специалисты проводили исследование глубин юго-восточного побережья США , в ходе которого были открыты существа, ранее неизвестные науке.

У юго-восточного побережья США на глубине двух километров ученые нашли необычных морских существ, пишет Daily Mail.

Эксперты проводили исследование глубин юго-восточного побережья США, в ходе которого им удалось открыть ранее неизвестных науке существ.

Среди них оказалась ящероголовая рыба-гермафродит, новые виды актиний и гидроидных. Также исследователи обнаружили «глубоководный пельмень», по их словам, близкий по родству к каракатицам.

Как отметили ученые, глубоководный ящер имеет призрачно-бледную морду с черными глазами и большим ртом с острыми зубами. У этих существ есть и мужские, и женские органы, поэтому спариваться они могут с любым представителем вида.

«Кальмар-пельмень» оказался современной каракатицей. Такие моллюски известны как кальмары бобтейла.

Исследователям также удалось найти невиданный вид анемона, глубоководного цветка, который был обнаружен у побережья Северной Каролины.