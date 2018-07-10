Премьер Армении предоставил гражданство российскому ученому Юрию Оганесяну

"У вас большой авторитет во всем мире, и ваша поддержка очень важна для нашей страны. У меня есть сюрприз для вас, вчера я подписал указ о предоставлении вам гражданства Армении. Очень рад, что вы сейчас де-юре являетесь гражданином нашей страны, поскольку де-факто всегда были им", — приводит пресс-служба слова Пашиняна. Он выразил уверенность, что Оганесян «отныне будет чаще посещать Армению».

Оганесян выразил благодарность за предоставление гражданства и сообщил премьеру об итогах встреч с министрами образования и здравоохранения Армении.

"Мы обсудили с ними процесс запуска производственного центра радиоизотопов, а также возможность участия физиков в этом процессе", — подчеркнул ученый.