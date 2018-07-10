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Премьер Армении предоставил гражданство российскому ученому Юрию Оганесяну
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Премьер Армении предоставил гражданство российскому ученому Юрию Оганесяну 

ТАСС 49 минут назад
ЕРЕВАН, 10 июля, /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник предоставил паспорт гражданина республики известному российскому ученому, специалисту в области экспериментальной ядерной физики академику Юрию Оганесяну. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"У вас большой авторитет во всем мире, и ваша поддержка очень важна для нашей страны. У меня есть сюрприз для вас, вчера я подписал указ о предоставлении вам гражданства Армении. Очень рад, что вы сейчас де-юре являетесь гражданином нашей страны, поскольку де-факто всегда были им", — приводит пресс-служба слова Пашиняна. Он выразил уверенность, что Оганесян «отныне будет чаще посещать Армению».
Оганесян выразил благодарность за предоставление гражданства и сообщил премьеру об итогах встреч с министрами образования и здравоохранения Армении.
"Мы обсудили с ними процесс запуска производственного центра радиоизотопов, а также возможность участия физиков в этом процессе", — подчеркнул ученый.
Юрий Оганесян — известный советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик Российской академии наук, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». В честь Оганесяна назван химический элемент «Оганесон» в таблице Менделеева.
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