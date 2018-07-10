Израиль назвал дату запуска собственного аппарата к Луне

Израиль объявил о планах самостоятельно запустить свой первый зонд к Луне. Старт предварительно назначен на декабрь 2018 года. В космос аппарат должна доставить ракета компании SpaceX . Об этом сообщает AFP.

В 2007 году компания Google и фонд X Prize учредили премию Google Lunar XPrize, в рамках которой за успешную мягкую посадку автоматического зонда на Луне, перемещение как минимум на 500 метров и передачу на Землю видео в высоком разрешении полагалось 20 миллионов долларов США. В марте 2018 года было объявлено, что ни один из претендентов не выполнил все условия, и конкурс был закрыт без победителя.

Тем не менее, многие участвовавшие команды продолжили работу над своими проектами. В частности, не отказалась от намерений группа инженеров из Израиля, основавшие компанию SpaceIL. Теперь SpaceIL собирается достичь цели, доставив на Луну зонд со стартовым весом 585 килограмм. По плану он должен достичь поверхности спутника 13 февраля 2019 года и займется исследованиями магнитного поля ближайшего к Земле космического тела.

SpaceIL уже получает поддержку, в первую очередь, от израильского миллиардера Мориса Кахана. Также компания заключила соглашение с государственной корпорацией Israel Aerospace Industries. Суммарная стоимость проекта оценивается в $95 миллионов.

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