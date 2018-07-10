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Животные, которых создали ученые
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Животные, которых создали ученые 

Trendymen 43 минуты назад
Фото: Trendymen
Развитие генной инженерии дает ученым возможность экспериментировать с ДНК животных. Иногда из научных лабораторий на свет появляются максимально странные существа — от козопауков до коров-гигантов!
Скрестить козу с пауком решились биологи штата Юта. Правда, внешне никаких паучьих черт у коз не появилось, иначе это было бы слишком страшно. Зато теперь они дают молоко, из которого после фильтрации можно добыть самую настоящую паутину, что, конечно, тоже несколько нервирует.
Знаменитые бельгийские голубые коровы также были выведены искусственно. Ученые сумели скорректировать ДНК таким образом, что на выходе получились реальные коровы-качки — такому сложению любой фитнес-тренер позавидует.
Эксперименты над белыми мышами проводятся постоянно. В результате одного из самых известных ученые вырастили на спине мышки Ваканти человеческое ухо: биолог Чарльз Ваканти таким образом хотел показать растущий потенциал генетики.
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