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Опубликованы новые данные о численности населения Земли
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Опубликованы новые данные о численности населения Земли 

Ридус 1 час назад
Фото: ИА Regnum
В настоящий момент численность населения Земли превышает 7,635 млрд человек. За год число жителей планеты увеличилось примерно на 83 млн, сообщает немецкий фонд «Население Земли» (DSW).
По данным этой организации, самый быстрый рост населения зафиксирован в Африке. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году количество жителей Черного континента увеличится с нынешних 1,3 млрд до 2,5 млрд человек. В качестве одной из причин такого демографического взрыва указывается большое число случаев нежелательной беременности и отсутствие возможностей для планирования семьи.
Согласно прогнозу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, к 2050 году в городах будет проживать две трети населения Земли.
Ранее эксперты задались вопросом, как выглядела бы современная цивилизация, если бы на планете жили всего 100 человек?
Ученые также подсчитали, как быстро зомби-апокалипсис способен истребить людей на Земле.
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