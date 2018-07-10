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«Кассини» записал «разговор» Сатурна с его спутником
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«Кассини» записал «разговор» Сатурна с его спутником 

Популярная механика 30 минут назад
Фото: Популярная механика
Кольца Сатурна не просто вращаются вокруг планеты-гиганта; они разговаривают с ним. В данных, которые собрал зонд «Кассини» во время своего триумфального падения в атмосферу Сатурна, обнаружились шумы, характерные для разнофазовых радиоволн очень низкой частоты. Их записал инструмент «Кассини» Radio Plasma Wave Science (RPWS), измерявший радиоволны и температуру и плотность плазмы, через потоки которой проходил зонд.
“Энцелад [шестой по размеру спутник Сатурна] действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца. Частицы плазмы выстраиваются вдоль линий магнитного поля (точнее, вращаются по спиралям вокруг этих линий) и протягиваются к Энцеладу на миллионы километров”, — объясняют ученые, работавшие с данными «Кассини».
Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами; встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.
Никаких звуков в космосе, конечно, нет, но если превратить радиоволны в звук и ускорить (сжать 16 минут в 28,5 секунд), то разговор Сатурна с Энцеладом можно послушать; он будет звучать как шум ненастроенного радио. Ранее ученые уже регистрировали плазменные волны в окрестностях Энцелада, но в этот раз аппараь находился дальше от спутника и ближе к планете-гиганту, чем когда либо.
Примерно также «звучат» плазменные волны в плазмосфере Земли, которые рождаются, когда электрическое и магнитное поле планеты заставляют заряженные частицы плазмы колебаться. Земной «шепот» плазмы несколько лет назад записали аппараты NASA — зонды Ван-Аллена.
Две статьи (1, 2) о плазменных волнах между Энцеладом и Сатурном опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
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