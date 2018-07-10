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К Земле мчится огромный астероид Веста
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К Земле мчится огромный астероид Веста 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
Астероид Веста через два дня, то есть 12 июля, приблизится к нашей планете на 170 миллионов километров. Сейчас его скорость составляет 19 тысяч 346 километров в секунду, сообщает URA.RU. Примечательно, что астероид способен отбрасывать 43% падающего на него света. К примеру, Луна отражает лишь 12%. В случае, если ночь 12 июля окажется безоблачной, то Весту можно будет наблюдать в небе невооруженным глазом.
По мнению экспертов, некоторые объекты из нашей Солнечной системы обязаны своему появлению именно Весте, поскольку образовались в результате столкновения с данным астероидом.
Ранее Пятый канал рассказывал, что взрыв двухметрового астероида над Африкой зафиксировали на видео.
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