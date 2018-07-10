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Марсианский грунт скоро попадёт на Землю
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Марсианский грунт скоро попадёт на Землю 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Специалисты НАСА, а также эксперты ЕКА договорились о необходимости доставки образцов грунта Марса на нашу планет. Данное мероприятие должно быть осуществлено в рамках выполнения будущих миссий на Красную планету.
Ходят слухи, что европейское агентство уже заключило договор с Airbus на пять миллионов двести тысяч долларов, которые будут потрачены на создание концептуальной модели нового марсохода, который сможет собрать марсианский грунт и благополучно доставить его на Землю. Это будет единственная задача данного ровера, который даже будет лишён необходимости проводить бурение поверхности.
Все необходимые скважины будут выполнены другим роботом, который должен отправиться к Красной планете уже через полтора года. Марсоход от Airbus отправится в космос ещё спустя шесть лет и соберёт все необходимые пробы грунта. Для этого в его конструкции будет предусмотрена специальная роботизированная рука.
По предварительным данным вес нового устройства будет менее ста тридцати килограмм. После сбора проб он покинет поверхность Красной планеты и на орбите передаст образцы другому космическому аппарату.
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