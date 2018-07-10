Марсианский грунт скоро попадёт на Землю

Специалисты НАСА , а также эксперты ЕКА договорились о необходимости доставки образцов грунта Марса на нашу планет. Данное мероприятие должно быть осуществлено в рамках выполнения будущих миссий на Красную планету.

Ходят слухи, что европейское агентство уже заключило договор с Airbus на пять миллионов двести тысяч долларов, которые будут потрачены на создание концептуальной модели нового марсохода, который сможет собрать марсианский грунт и благополучно доставить его на Землю. Это будет единственная задача данного ровера, который даже будет лишён необходимости проводить бурение поверхности.

Все необходимые скважины будут выполнены другим роботом, который должен отправиться к Красной планете уже через полтора года. Марсоход от Airbus отправится в космос ещё спустя шесть лет и соберёт все необходимые пробы грунта. Для этого в его конструкции будет предусмотрена специальная роботизированная рука.

По предварительным данным вес нового устройства будет менее ста тридцати килограмм. После сбора проб он покинет поверхность Красной планеты и на орбите передаст образцы другому космическому аппарату.