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Аппарат НАСА скоро «прикоснётся» к Солнцу
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Аппарат НАСА скоро «прикоснётся» к Солнцу 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
В следующем месяце организацию НАА ожидает весьма значимое событие. В августе будет запущен новый космический аппарат, который должен в прямом смысле прикоснуться к Солнцу. И для этого конструкция уже получила специальный защитный зонд весом всего в восемьдесят килограмм. Запуск будет проходить во Флориде.
Межпланетный аппарат получит звучное название Parker Solar Probe. И он станет первым в истории устройством, которому удастся приблизиться к Солнцу на рекордно маленькое расстояние в шесть миллионов километров до поверхности звезды. В этом случае аппарат будет взаимодействовать с солнечной короной и даже внешней солнечной атмосферой.
Разработчики возлагают на этот аппарат большие надежды, так как с его помощью хотят получить больше информации о потоках тепла вблизи космического объекта. Ведь вещества в короне Солнца из-за высоких температур периодически формируют ветер, который, сталкиваясь с магнитным полем нашей планеты, создаёт так называемые геомагнитные бури. А это не только плохо сказывается на самочувствии землян, но и выводит из строя спутники. Предположительно, щит аппарата сможет разогреваться до колоссальной температуры в 1 377 градусов по Цельсию, тогда как сам аппарат будет иметь температуру в 29 градусов.
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