Аппарат НАСА скоро «прикоснётся» к Солнцу

В следующем месяце организацию НАА ожидает весьма значимое событие. В августе будет запущен новый космический аппарат, который должен в прямом смысле прикоснуться к Солнцу. И для этого конструкция уже получила специальный защитный зонд весом всего в восемьдесят килограмм. Запуск будет проходить во Флориде.

Межпланетный аппарат получит звучное название Parker Solar Probe. И он станет первым в истории устройством, которому удастся приблизиться к Солнцу на рекордно маленькое расстояние в шесть миллионов километров до поверхности звезды. В этом случае аппарат будет взаимодействовать с солнечной короной и даже внешней солнечной атмосферой.

Разработчики возлагают на этот аппарат большие надежды, так как с его помощью хотят получить больше информации о потоках тепла вблизи космического объекта. Ведь вещества в короне Солнца из-за высоких температур периодически формируют ветер, который, сталкиваясь с магнитным полем нашей планеты, создаёт так называемые геомагнитные бури. А это не только плохо сказывается на самочувствии землян, но и выводит из строя спутники. Предположительно, щит аппарата сможет разогреваться до колоссальной температуры в 1 377 градусов по Цельсию, тогда как сам аппарат будет иметь температуру в 29 градусов.