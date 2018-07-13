В пятницу 13-го произошло солнечное затмение суперлуной

Сегодня, 13 июля, произошло частное затмение Солнца, которое было видно в Антарктиде и Австралии , следует из сообщения пресс-службы Московского планетария.

Затмение началось в 4:48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана и закончилось в 7:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

Луна закрыла третью часть Солнца. В Северном полушарии Земли затмения видно не было.

Как отмечает научное издание Space, Луна в этот момент приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Это явление называется суперлуной.

Частным называется такое затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень — конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность.