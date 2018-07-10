Жители Челябинска смогут увидеть самый большой астероид в нашей солнечной система

Челябинцы, как и другие жители России , смогут наблюдать невооруженным глазом за полетом астероида Веста, который приблизится к Земле 12 июля. Такое событие случается раз в сто лет. Объект считается самым большим астероидом Солнечной системы и в диаметре достигает 525 километров.

— Гигантский астероид Веста, ставший крупнейшим и самым массивным после того, как Цереру причислили к классу карликовых планет, промчится мимо Земли на расстоянии около 170 миллионов километров, — сообщает NASA

Поясним, что это расстояние на 20 миллионов километров больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Чтобы увидеть Весту, астрономы советуют выбрать наименее освещенную точку в городе или за городом. Однако помешать наблюдать за астероидом могут облака или туманность. Пролетать он будет в южной части небосвода в районе созвездия Стрельца.