Самарские двигатели вывели на орбиту ракету-носитель «Союз2.1а»

Запуск прошел в штатном режиме

В ночь на вторник, 10 июля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс-09». Об этом сообщили представители ПАО «Кузнецов».

— Ракету на орбиту вывели серийные двигатели РД-107А/РД-108А. Их сконструировали в Самаре , на предприятии объединенной двигателестроительной корпорации , — пояснили в компании. — Двигатели установили на I и II ступенях носителя. Через 3 часа 40 минут после запуска корабль состыковался с орбитальной станцией.

На борту корабля находятся 2,5 тонны груза — топливо, сжатые газы, вода, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Также экипаж МКС получит еду, одежду, медикаменты и средства личной гигиены.