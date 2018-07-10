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Самарские двигатели вывели на орбиту ракету-носитель «Союз2.1а»
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Самарские двигатели вывели на орбиту ракету-носитель «Союз2.1а» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Запуск прошел в штатном режиме
В ночь на вторник, 10 июля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс-09». Об этом сообщили представители ПАО «Кузнецов».
— Ракету на орбиту вывели серийные двигатели РД-107А/РД-108А. Их сконструировали в Самаре, на предприятии объединенной двигателестроительной корпорации, — пояснили в компании. — Двигатели установили на I и II ступенях носителя. Через 3 часа 40 минут после запуска корабль состыковался с орбитальной станцией.
На борту корабля находятся 2,5 тонны груза — топливо, сжатые газы, вода, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Также экипаж МКС получит еду, одежду, медикаменты и средства личной гигиены.
Это уже второй запуск грузовых кораблей с двигателями самарского производства за этот год. Всего же за шесть месяцев ракета-носитель «Союз» 7 раз успешно выходила на орбиту с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во французской Гвиане.
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