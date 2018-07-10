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Ракета с воронежским двигателем успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС
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Ракета с воронежским двигателем успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Запуск осуществили в ночь на 10 июля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двигателем производства Воронежского механического завода (ВМЗ) успешно стартовала с космодрома Байконур в 00:51 вторника, 10 июля. Ракета вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09», сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мехзавода. После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Прогресс» приступил к выполнению программы полета к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля c МКС впервые в истории проходила по короткой двухвитковой схеме. Продолжительность полёта с момента старта корабля до момента его стыковки со станцией составила всего 3 часа 40 минут. Ранее процесс сближения со станцией занимал до двух суток. «Прогресс МС-09» успешно пристыковался к Международной космической станции в 04:31. Корабль доставил на МКС более 2 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа.
В конце 2017 года пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный оказался неудачным. Тогда ракета-носитель с воронежским двигателем и разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос спутник и ещё 18 малых аппаратов из-за неправильных настроек. «Фрегат» упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. После завершения работы специальной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ракету по ошибке настроили на пуск с другого космодрома. Дарья Крымова Фото и видео — Роскосмос
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