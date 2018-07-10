Российские ученые создадут беспилотник на солнечных батареях 

В России идет разработка беспилотника, который сможет сутками летать за счет солнечной энергии. Об этом рассказал декан факультета «Авиационная техника» МАИ Александр Ефремов, сообщил «Интерфакс».
По его словам, экспериментальный дрон будет весить до 25 килограммов, а размах его крыльев превысит пять метров. Первый образец уже успешно прошел тестовые испытания в июне этого года.
Ефремов рассказал, что пока что полеты проходят без солнечных батарей. Это позволяет разработчикам изучить минимальные и максимальные скорости, а также характеристики устойчивости и управляемости.
Дрон, полностью работающий от солнца, будет запущен уже в августе. «На поверхности будут выклеены солнечные батареи. Тогда запитка всех систем и двигателя будет осуществляться не от автономного аккумулятора, который сейчас стоит, а от солнечных батарей», — сказал декан.
Он также отметил, что создаваемый беспилотник может быть использован как для мониторинга поверхности Земли, так и для ретрансляции сигналов.
Ранее Минобороны России раскрыло число беспилотников в российской армии. По словам генерал‐майора Александра Новикова, на вооружении сейчас находится более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов.