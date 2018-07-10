Российские ученые создадут беспилотник на солнечных батареях

По его словам, экспериментальный дрон будет весить до 25 килограммов, а размах его крыльев превысит пять метров. Первый образец уже успешно прошел тестовые испытания в июне этого года.

Ефремов рассказал, что пока что полеты проходят без солнечных батарей. Это позволяет разработчикам изучить минимальные и максимальные скорости, а также характеристики устойчивости и управляемости.

Дрон, полностью работающий от солнца, будет запущен уже в августе. «На поверхности будут выклеены солнечные батареи. Тогда запитка всех систем и двигателя будет осуществляться не от автономного аккумулятора, который сейчас стоит, а от солнечных батарей», — сказал декан.

Он также отметил, что создаваемый беспилотник может быть использован как для мониторинга поверхности Земли, так и для ретрансляции сигналов.