Успешными и богатыми становятся посредственности

Итальянские ученые из Университета Катании разработали компьютерную модель общества, которая показала, что самых выдающихся успехов добиваются не умники, а обладатели средних способностей, которым просто крупно повезло в жизни. По данным журнала «Форбс» 8 человек в мире обладают капиталом, равноценным тому, который делят между собой 3,6 миллиарда самых малообеспеченных людей. Ученые предприняли попытку понять, какие факторы обеспечивают столь мощный социальный успех и наблюдаемое несоответствие между распределением богатств.

«Распределение богатства следует закону Парето. С точки зрения экономики это означает, что 80 процентов всех материальных благ в обществе принадлежат 20 процентам населения, а оставшиеся 20 процентов капитала делят между собой 80 процентов граждан. Но в реальности этот разрыв значительно больше!» — отметил соавтор исследования, ведущий научный сотрудник факультета физики и астрономии Алессандро Плучино.

В компьютерную модель общества ученые встроили 1000 виртуальных человек, и все они обладали одинаковым стартовым капиталом, но были наделены разными способностями. Их задачей было преуспеть, то есть приумножить свои доходы. Но программа показала: спустя 40 условных лет владельцами основной части капитала стала небольшая группа лиц — наделенных не самыми выдающимися способностями, но зато везучих. В итоге ученые констатировали: успех зависит не столько от ума и талантов, сколько от того, как сложится судьба.

«Наш эксперимент продемонстрировал, что фарт, удача, умение оказаться в нужное время в нужном месте — вот что делает людей победителями. Конечно, нужно обладать трудолюбием и смекалкой, Но среди тех, кто в виртуальном мире добился триумфа, было очень много баловней судьбы, не имевших выдающихся индивидуальных качеств. И слишком мало одаренных личностей», — сказал Алессандро Плучино.

Ранее МедикФорум писал о том, что ученые посоветовали умным женщинам рожать от не слишком умных мужчин.