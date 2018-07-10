Пермские учёные выехали на раскопки трогонтериевого слона

Пермские учёные в очередной раз выехали на раскопки трогонтериевого слона, обнаруженного в Оханском районе более 6 лет назад. Все эти годы на место редчайшей археологической находки выезжают в экспедицию специалисты Пермского краеведческого музея. На этот раз в основном составе экспедиции будут семь человек. А сами раскопки будут проходить до 24 июля.

«Музейная экспедиция выезжает в Оханский район с 2012 года, — говорит руководитель палеонтологической экспедиции Татьяна Вострикова. — Каждый раз, завершая полевой сезон, мы видим, что костеносный слой уходит в стенку раскопа. Это означает, что всегда остается гарантированный материал на последующие раскопки».