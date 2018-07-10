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Пермские учёные выехали на раскопки трогонтериевого слона
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Пермские учёные выехали на раскопки трогонтериевого слона 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермские учёные в очередной раз выехали на раскопки трогонтериевого слона, обнаруженного в Оханском районе более 6 лет назад. Все эти годы на место редчайшей археологической находки выезжают в экспедицию специалисты Пермского краеведческого музея. На этот раз в основном составе экспедиции будут семь человек. А сами раскопки будут проходить до 24 июля.
«Музейная экспедиция выезжает в Оханский район с 2012 года, — говорит руководитель палеонтологической экспедиции Татьяна Вострикова. — Каждый раз, завершая полевой сезон, мы видим, что костеносный слой уходит в стенку раскопа. Это означает, что всегда остается гарантированный материал на последующие раскопки».
Находка фрагментов скелетов двух трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта, оказалась уникальной в масштабах России. Такое количество древних обитателей нашей планеты, собранных в одном месте, впервые было обнаружено на территории нашей страны. Из года в год площадь раскопа увеличивается.
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