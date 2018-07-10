Китай успешно запустил навигационный спутник «Бэйдоу-2»

Сичан, 10 июля / Синьхуа / — С китайского космодрома Сичан 10 июля в 04:58 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3А» /серия «Великий поход»/ был успешно запущен спутник «Бэйдоу-2» — 32-й спутник навигационной системы «Бэйдоу».

Сообщается, что в ближайшие два года Китай запустит два резервных спутника «Бэйдоу-2» с целью обеспечения стабильного повышения уровня услуг системы «Бэйдоу-2».

Спутник «Бэйдоу-2» и ракета-носитель «Чанчжэн-3А» были разработаны соответственно Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники.

Данный запуск стал 280-м стартом ракет-носителей серии «Чанчжэн». -0-