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Китай успешно запустил навигационный спутник «Бэйдоу-2»
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Китай успешно запустил навигационный спутник «Бэйдоу-2» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Сичан, 10 июля /Синьхуа/ — С китайского космодрома Сичан 10 июля в 04:58 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3А» /серия «Великий поход»/ был успешно запущен спутник «Бэйдоу-2» — 32-й спутник навигационной системы «Бэйдоу».
Сообщается, что в ближайшие два года Китай запустит два резервных спутника «Бэйдоу-2» с целью обеспечения стабильного повышения уровня услуг системы «Бэйдоу-2».
Спутник «Бэйдоу-2» и ракета-носитель «Чанчжэн-3А» были разработаны соответственно Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники.
Данный запуск стал 280-м стартом ракет-носителей серии «Чанчжэн». -0-
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