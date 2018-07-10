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Космическую обсерваторию для поиска экзопланет создадут в России
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Космическую обсерваторию для поиска экзопланет создадут в России 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые предлагают создать новый российский орбитальный телескоп.
Российские ученые предложили создать космическую астрофизическую обсерваторию, которая сможет заниматься поиском планет у других звезд, рассказали в Институте астрономии РАН.
Работу над обсерваторией «Астрон-2» планируется проводить в 2025-2035 годы, передает РИА «Новости».
«Телескопы обсерватории «Астрон-2» позволят установить характеристики звезд, обладающих планетными системами, с ранее недоступной точностью», — отметили в РАН.
Орбитальную обсерваторию предлагается оснастить одним крупным и шестью небольшими телескопами.
Как отмечают ученые, проект станет «прорывным в области астрофизики» и позволит занять России «прочную „научную монополию“ в области ультрафиолетовых исследований».
Сейчас наиболее известным космическим телескопом является обсерватория NASA «Кеплер», с помощью которой были обнаружены около пяти тысяч кандидатов в экзопланеты.
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